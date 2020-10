Pilchowice. Kluczowa droga gotowa w listopadzie, choć w konkursie przepadła

Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował 31 projektów całkowitej przebudowy istniejących dróg wojewódzkich lub budowy obwodnic. Na tej liście znalazła się także przebudowaDW 921. Ta pozycja jednak nie została zatwierdzona przez komisję konkursową. Mimo to podjęto przebudowę odcinka DW 921 na terenie gminy Pilchowice - od skrzyżowania z DK 78 do przejazdu nieczynnej kolejki wąskotorowej. Łączny koszt przebudowy tego odcinka to ponad 10,5 mln złotych. Umowa z wykonawcą, konsorcjum trzech firm podpisana została 26 czerwca, a termin zakończenia prac określono na 30 listopada.