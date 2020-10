Katowice. Przebudowa węzła Piotrowice na finiszu. Od piątku 2.10 otwarty tunel pod DK81

Prace mają zakończyć się jeszcze w trzecim kwartale tego roku. - Otwarcie tunelu będzie następowało etapowo, docelowo ruch w tunelu będzie poprowadzony dwoma pasami w każdym kierunku jazdy. Utrzymany zostanie również ruch wokół węzła (do Piotrowic i Ligoty), a na odcinku ulicy Armii Krajowej od ul. Głogowskiej do ulicy Kościuszki przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy – tłumaczą urzędnicy. Przez ten czas, w tym miejscu, będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h.