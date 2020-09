Dąbrowa Górnicza. Uwaga kierowcy, w mieście szykują się gigantyczne utrudnienia

Prace przy dworcu w centrum rozpoczną się 12 października. Docelowo powstanie centrum przesiadkowe wraz z parkingami po obu stronach torów. W trakcie robót zamknięta zostanie jezdnia ul. Sobieskiego w kierunku Będzina, na odcinku od ul. Chopina do przewiązki na wysokości stacji paliw. Ruch w obu kierunkach poprowadzony będzie jezdnią w stronę centrum. Wjazd w ul. Moniuszki zostanie zamknięty, a dojazd do usytuowanych w tym rejonie firm i garaży, a także do Powiatowego Urzędu Pracy będzie się odbywał ul. Koszelew i Perla.