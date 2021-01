Sosnowiec. Był tak słaby, że nie mógł otworzyć drzwi. Policja musiała wejść siłą

Zapadła decyzja, by spróbować siłowo dostać się do środka. Kiedy policjanci zdołali usunąć jedną z wkładek zamka, przez powstały otwór zauważyli mężczyznę z trudem poruszającego się w kierunku drzwi, który w pewnym momencie osunął się na podłogę i przestał się ruszać.

- W związku z tym, że mogła liczyć się już każda sekunda, stróże prawa wybili szybę w oknie i przez nie weszli do mieszkania. Od środka otworzyli mieszkanie, dzięki czemu do środka mogła wejść załoga pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy skrajnie wycieńczonemu mężczyźnie, a następnie przetransportowała go do szpitala – poinformowała śląska policja.