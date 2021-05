Sosnowiec. Akcja chipowania pupili. Teraz zrobisz to za darmo

Chipowanie polega na bezbolesnym wszczepieniu pod skórę zwierzęcia mikrochipa z danymi właściciela, co w przypadku zaginięcia pupila ułatwia jego szybkie odnalezienie. - Warto chipować zarówno psy, jak i koty. Pamiętaj, że Twój pies na spacerze może się czegoś wystraszyć lub z innego powodu oddalić się na zbyt dużą odległość i zgubić drogę powrotną. Kot również może zaginąć i to nie tylko wówczas, gdy jest wypuszczany z domu, ale np. w wyniku ucieczki przez niezabezpieczone okno czy też podczas transportu do weterynarza – zachęcają do chipowania sosnowieccy urzędnicy.