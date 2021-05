Sosnowiec. 2,4 mln na przebudowę ul. Lenartowicza. Zamiast wiaduktu będzie nasyp

Sosnowiec. Na ul. Lenartowicza zamiast wiaduktu powstanie nasyp

To będzie bardzo wymagające zadanie dla wykonawcy, ponieważ wszystkie roboty powinny zakończyć się do końca 2021 roku, a zakres prac jest szeroki. - W miejscu obecnego wiaduktu, pod którym kiedyś przebiegała linia kolejowa do kopalni pojawi się nasyp, a na nim droga, która będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Zmiany dotyczą także skrzyżowania ulicy Lenartowicza i Szymanowskiego. W tym miejscu obecne skrzyżowanie zastąpi rondo – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.