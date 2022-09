Śmierć 19-latki w Katowicach. Kierowca odpowie za zabójstwo

Śmierć 19-letniej Basi. Jest akt oskarżenia

We wtorek do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu. 32-latek odpowie za zabójstwo młodej kobiety oraz usiłowanie zabójstwa trzech innych osób, a także za prowadzenie autobusu pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.