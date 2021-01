Śląskie. Żywieckie Gody w dobie koronawirusa. Kolędowanie tylko w internecie

W internecie będzie można zobaczyć występy grup obrzędowych – dziadów noworocznych i jukacy, a także kolędników. Mogą się one zgłaszać do 15 stycznia do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Pamiętając o tradycji z zachowaniem reżimu sanitarnego, jukace w małych grupkach o 12.00 w Nowy Rok wbiegli do połowy mostu na Sole.