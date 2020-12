Bielsko-Biała. Miał już pętlę na szyi. Policjanci i taksówkarz uratowali desperata

Policjanci poszukiwali mężczyzny po tym, jak zadzwonił on do taksówkarza i powiedział, że ma zamiar odebrać sobie życie.

We wtorek wieczorem bielski taksówkarz zawiadomił służby ratunkowe, że jeden z jego klientów zadzwonił do niego i powiedział, że ma zamiar odebrać sobie życie. Kierowca kojarzył mężczyznę z wcześniejszych kursów i podał adres, pod który zwykle go przewoził.