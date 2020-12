Bielsko-Biała. Lepiej zastanów się gdzie stawiasz pojazd, drogo zapłacisz za jego usunięcie.

Prawo o ruchu drogowym mówi, że usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi należą do zadań własnych powiatu i miasta na prawach powiatu, jakim jest Bielsko-Biała. Prezydent miasta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Rada miejska zobowiązana jest do corocznego ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie usuniętego z drogi pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia.

Bielsko-Biała. Stawki za usunięcie pojazdu

Na XXVI sesji, ostatniej w tym roku, bielscy radni przyjęli uchwałę, na mocy której od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za usunięcie pojazdów z drogi: rower lub motorower – 90 zł, motocykl – 170 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 170 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 400 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 650 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 850 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.537 zł.