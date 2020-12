Mysłowice. Policyjny pościg za nastolatkami zakończył się wypadkiem

Do tego wypadku doszło w niedzielę przed godziną 4 rano w Mysłowicach. Mundurowi chcieli zatrzymać do kontroli renault. Kierowca pojazdu nie zatrzymał się i zaczął uciekać przed patrolem policji.

Na ulicy Ziętka 16-letni mieszkaniec Będzina, który kierował pojazdem, stracił nad nim panowanie i uderzył w betonową podporę mostu. Razem 16-latkiem podróżowali także 14- i 18-latek. Cała trójka została ranna. Nastolatkowie trafili do szpitala. Na miejscu okazało się także, że 16-letni kierowca jest poszukiwany przez sąd.

Jak przekazała śląska policja, siła uderzenia była bardzo duża. Nastolatkowie zostali zakleszczeni wewnątrz pojazdu. Konieczne było wezwanie innych służb ratunkowych i przetransportowanie rannych do placówki medycznej.

Mysłowice. Nastolatkowie mieli w aucie narkotyki

W trakcie oględzin samochodu policjanci znaleźli w schowku amfetaminę. "W toku dalszych czynności narkotyk ten znaleziono też w mieszkaniu 18-letniego pasażera. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których się przyznał. Może mu grozić kara do 3 lat więzienia" - przekazała śląska policja.

16-latek, który kierował renault, nadal przebywa w szpitalu. Została mu pobrana krew do badań na obecność alkoholu oraz narkotyków. Jego sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Wypadek w Mysłowicach to jeden z wielu, do których doszło w okresie świątecznym. Policja opublikowała dane dotyczące zderzeń drogowych w okresie świątecznym. Z bilansu wynika, że w tym roku na polskich drogach od 24 do 27 grudnia zmarło łącznie 33 osoby.