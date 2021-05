Śląskie. Zaginięcie nastolatek z ośrodka terapeutycznego w Orzeszu. Finał akcji poszukiwawczej

Tragedia w Katowicach. 11-letni Sebastian został zamordowany

Nie żyje 11-letni Sebastian z Katowic. Zatrzymano 41-latka z Sosnowca w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziecka. Mężczyzna przyznał się do winy. W sobotę 22 maja porwał samochodem chłopczyka z Katowic wywiózł go do Sosnowa i tam zamordował.