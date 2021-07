Śląskie. Wywrócił ciągnik, miał 3,5 promila alkoholu w organizmie

Do zatrzymania pijanego kierowcy doszło też w Dąbrowie Górniczej na ulicy Legionów Polskich. Jeden z policjantów komendy w Katowicach, który akurat wracał z rodziną z wakacji , na wysokości ronda przy ul. Legionów Polskich zauważył renault megane, które stało na jezdni w poprzek drogi z włączonym silnikiem i światłami. Na miejscu kierowcy siedział kompletnie pijany mężczyzna, który usiłował rozmawiać przez telefon komórkowy. Katowicki policjant chcąc wyjąc kartę startową ze stacyjki, musiał wsunąć się do samochodu przez uchylone okno. Kierujący chciał mu to uniemożliwić i ruszył samochodem, wtedy policjant zaciągnął dźwignię hamulca ręcznego i silnik samochodu zgasł. Po otwarciu drzwi i obezwładnieniu mężczyzna zasnął przytrzymywany przez policjanta.