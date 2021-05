Ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego. MSWiA od samego początku zaprzeczało

O sprawie poinformował w poniedziałek TVN24. Jak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze stacji, ponad 40 umundurowanych i nieumundurowanych policjantów ochrania dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. O bezpieczeństwo wicepremiera powinna dbać Służba Ochrony Państwa, ale tego nie robi. Wicepremier ds. bezpieczeństwa woli korzystać z prywatnej firmy ochroniarskiej Grom Group.

Dom Kaczyńskiego pod ochroną. Protesty i demonstracje

- Nasza intensywność wynika z intensywności osób protestujących. Jeśli nie będzie tam przypadków łamania prawa, to nas wcale tam nie będzie. Nie chronimy domu ani osoby wicepremiera - mówi w rozmowie z TVN24 nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

I jak ujawnia, prowadzone postępowania dotyczą gróźb wobec wicepremiera. - Gdyby na miejscu nie było policyjnych patroli, a doszłoby do jakiegoś zdarzenia, mogłyby pojawić się wątpliwości, dlaczego policja nie zareagowała właściwie - dodaje Marczak.

Opozycja pyta o radiowozy. MSWiA nie widzi problemu

Przed posłem Szłapką, podobne zapytanie do MSWiA skierował inny polityk Koalicji Obywatelskiej Marek Wójcik.

"Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, na terenie których znajdują się wymienione w interpelacji miejsca, a także kierowani do służby na tym terenie policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, realizują zadania służbowe na podstawie analizy stanu zagrożenia bezpieczeństwa. Są one zgodne z zadaniami określonymi w dyslokacji służby, a potrzeba ich realizacji występuje adekwatnie do zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie" - informował ówczesny wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.