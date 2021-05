Dom Kaczyńskiego strzeżony przez 40 policjantów dziennie. "To ewenement"

"Z dokumentu, do którego wówczas dotarliśmy, wynikało, że jednorazowo okolic willi pilnuje sześciu policjantów, którzy zmieniają się co osiem godzin. W sumie było ich nawet 18 na dobę" - zauważają reporterzy.

Wrócili w "jeszcze większej sile"

Jak twierdzi jeden z informatorów, materiał opublikowany wówczas przez TVN24 doprowadził do usunięcia z okolic domu prezesa PiS umundurowanych policjantów. Dodaje jednak, że nie trwało to zbyt długo, ponieważ patrole szybko powróciły w "jeszcze większej sile".

"Służba na dzień"

Reporterzy dotarli również do dokumentu, który potwierdza zwiększenie liczebności funkcjonariuszy policji, chroniących okolice domu wicepremiera Kaczyńskiego. "Służba na dzień" - bo tak nazywa się ten dokument - zawiera listę policjantów "przyporządkowanych do poszczególnych radiowozów ochraniających tzw. trasę alarmową".

- Trasy alarmowe to rejony Warszawy szczególnie chronione przez większe siły policji. Ta trasa alarmowa dotyczy Żoliborza: to plac Wilsona, ulica Mickiewicza i okolice domu Kaczyńskiego - poinformował reporterów jeden z policjantów.

Jedna zmiana - 26 policjantów

- Wszyscy ci funkcjonariusze byli wtedy na Żoliborzu w tym samym celu - stwierdził rozmówca reporterów TVN-u. - Z reguły działa to tak, że trzy patrole piesze na placu Wilsona są tam tylko po to, by w razie potrzeby dotrzeć do oddalonego o kilkaset metrów domu Kaczyńskiego - podkreślił. Dodał również, że dokument zawierający nazwiska 26 policjantów "to tylko jedna z trzech ośmiogodzinnych zmian w ciągu doby".