Policyjna ochrona domu prezesa PiS. Minister odpowiada opozycji

Doszło do przepychanek, wobec 60 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu, mandatami ukarano sześciu protestujących, a trzy osoby zatrzymano. Podczas protestów miało dojść do uszkodzenia policyjnego radiowozu, a poszkodowany miał zostać jeden z mundurowych. Według funkcjonariuszy manifestacja była nielegalna.