Śląskie. Wybuch w Szczyrku. Finał śledztwa w przyszłym roku

Do tragedii w Szczyrku doszło wieczorem 4 grudnia ub. roku. Wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci.

- Oczekujemy na opinię biegłych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, która ma być opracowana do 30 listopada. Ponadto powołano biegłych z zakresu wyceny nieruchomości i ruchomości w celu oszacowania szkód powstałych w wyniku katastrofy. Termin wydania opinii to połowa grudnia 2020 – poinformowała PAP rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Michulec.

Wszyscy usłyszeli zarzuty z art. 163 Kodeksu Karnego. Dotyczą one sprowadzenie pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło osiem osób. Grozi im do 12 lat więzienia.

Bielska prokuratura okręgowa przedstawiła w śledztwie zarzuty także trzem innym osobom. Dotyczą one m.in. fałszowania i posługiwania się fałszywą dokumentacją dotyczącą realizacji budowy nitki gazociągu. Mieli także składać fałszywe zeznania. Wobec nich zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.

Zarzuty dla tych trzech osób nie mają związku z samą katastrofą. Są to pracownicy innej firmy, realizującej inwestycję związaną z rozbudową sieci gazowej. Nie są związani z trzema pierwszymi podejrzanymi. Za składanie fałszywych zeznań grozi do 8 lat więzienia, a za fałszowanie dokumentacji i posługiwanie się nią do 5 lat.