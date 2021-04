Śląskie. Wojewoda Jarosław Wieczorek: Szczepienia na COVID-19 mocno przyspieszyły

– W województwie śląskim mamy 950 tysięcy dawek szczepionek podanych do wczoraj. To pokazuje, że ta skala jest bardzo wysoka i nabrała bardzo istotnego przyspieszenia w ostatnich dwóch tygodniach – przekonywał wojewoda śląski.

Śląskie. Dostępność łóżek covidowych i miejsc respiratorowych

– Mniej więcej przed samymi świętami mieliśmy szczyt w województwie śląskim . To było ponad 6 tysięcy przypadków na dobę, dzisiaj jest już w okolicy 3 tysięcy – mówił wojewoda.

Jednym z istotnych parametrów, zwłaszcza pod kątem przygotowania bazy łóżek covidowych, są wyjazdy ambulansów do pacjentów. Jak zaznaczył wojewoda, można w tym zakresie już zaobserwować pewne spadki. Podstawowe dane związane z sytuacją epidemiczną porównywane są w ujęciu 7-dniowym.

– W tej chwili jesteśmy w tzw. szczycie dostępności do miejsc respiratorowych dla mieszkańców województwa śląskiego. Parametry pokazują, że w odniesieniu do ubiegłego tygodnia mamy trend spadkowy, natomiast w odniesieniu do liczby łóżek covidowych zajętych jest 2 procent więcej niż w ubiegłym tygodniu i 12 procent więcej zajętych jest respiratorów niż w ubiegłym tygodniu – podsumował wojewoda Jarosław Wieczorek.