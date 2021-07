Śląskie. W Wilkowicach pościg jak z najlepszych filmów drogi. Finał w rzece

Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 lipca. Około godziny 17.30 policjanci z komisariatu w Szczyrku patrolowali okolice Wilkowic. Na ulicy Grabecznik zauważyli osobowego fiata i postanowili go zatrzymać do kontroli. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i dali kierowcy znak, by zjechał na pobocze. Kierowca osobówki nie zamierzał się jednak podporządkować decyzji stróżów prawa. Zignorował znaki, przyspieszył i zaczął uciekać. Zatrzymał się dopiero pod wiaduktem drogi ekspresowej S1, gdy dojechał do koryta rzeki. Porzucił samochód wraz z pasażerką i dalej próbował uciekać piechotą. Szybko został zatrzymany.