Śląskie. W Istebnej wyremontowano ważną drogę, skorzystają narciarze i turyści

To kolejna duża inwestycja drogowa w gminie. W ubiegłym roku samorząd zakończył rozbudowę drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka. To jedyne drogowe połączenie powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. Koszt rozbudowy wynosił 5,25 mln zł. Droga na długości blisko 1,3 km została poszerzona do 5,5 m.