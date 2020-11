Śląskie. Uważaj wychodząc w góry. Fatalne warunki na beskidzkich szlakach

Pogoda nie zachęca do górskich wędrówek. W środę w Beskidach niebo całkowicie zasnuły chmury i jest mokro. Widoczność nie przekracza 500 m, a miejscami wynosi 50 m. Warunki na szlakach turystycznych są trudne. Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku odradzają górskie wycieczki.

- Warunki na szlakach są złe. Są błotniste. Jest ślisko. Temperatura w środę rano była dodatnia: od 7 do 9 st. C. Wiał słaby wiatr. Widoczność w górach – w zależności od rejonu – wynosi od 50 do 500 m. Zachmurzenie jest pełne. Pada deszcz. Pogoda nie sprzyja wędrówkom - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyrku.