Śląskie. Śnieg w wyższych partiach Beskidów. Bardzo trudne warunki na szlakach

Bardzo trudne warunki są na szlakach turystycznych w Beskidach. W wyższych partiach gór leży już do 15 cm śniegu, którego wciąż przybywa. Znacząco ograniczona jest widoczność, miejscami do 50 m – poinformowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

Śnieg zaczął padać w poniedziałkowe popołudnie, leży już od wysokości 800 m n.p.m.. Powyżej 1300 m pokrywa wynosi ok. 15 cm. W górach opad jest ciągły. Widoczność jest ograniczona do 50-100 m. We wtorek rano termometry wskazywały 0 st. C. Na Markowych Szczawinach było +3 st., a na Hali Miziowej -2 st.