Śląskie. Ukrył samochód na jeden z ulic Wodzisławia Śl. Plan nie wypalił

Knurów. Gruzini kradli katalizatory

Trzech obywateli Gruzji zatrzymali z kolei policjanci z Knurowa. Mężczyźni specjalizowali się w kradzieżach katalizatorów. Śledczy oskarżyli ich o cztery takie przestępstwa, ale jak zapowiadają na tym nie koniec, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymanie Gruzinów było możliwe dzięki policjantowi gliwickiej drogówki. Wracając do domu, zauważył poszukiwany pojazd, którym poruszali się sprawcy kradzieży. Po upewnieniu się, że jedzie za właściwym samochodem, śledził go informując kolegów dokąd jedzie. Krążący uliczkami żorskiego rynku samochód, zatrzymał się na parkingu jednego ze sklepów budowlanych. Wtedy doszło do zatrzymania.