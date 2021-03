Gliwice. Jechał "wężykiem" i z dożywotnim zakazem. Policjant po służbie zapobiegł tragedii

Sposób jazdy kierowcy zagrażał innym uczestnikom ruchu i w każdej chwili mogło dojść do tragedii. Policjant wkroczył do akcji i zatrzymał, jak się okazało pijanego 63-latka.

Policjant zadzwonił na numer alarmowy, a sam przystąpił do próby zatrzymania.

Przy wjeździe do Chudowa policjant zajechał drogę kierowcy forda, który nie mając możliwości zjechania na pobocze, również zatrzymał pojazd.

Potwierdziło się, że 63-latek kierował pojazdem, mając we krwi blisko 1,5 promila alkoholu, a także dożywotnio odebrane prawo jazdy. Od razu z miejsca zatrzymania trafił do aresztu śledczego, gdyż był poszukiwany przez sąd do odbycia kary 1 roku więzienia.