Śląskie. Pościg ulicami Bytomia. Kierowca miał wiele powodów, by uciec

Do zdarzenia doszło w środę 3 marca w centrum Bytomia. Policjanci ze specgrupy Speed postanowili zatrzymać do kontroli samochód skoda. Kierowca zlekceważył sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu i gwałtownie zaczął przyspieszać.

Jak się okazało, 43-letni mieszkaniec Bytomia miał co najmniej kilka powodów do ucieczki. Policjanci ustalili, że mężczyzna był poszukiwany, nie miał prawa jazdy oraz kierował pojazdem pod wpływem narkotyków.

Policjanci przypominają: osoba, która nigdy nie zdała egzaminu i nie uzyskała uprawnień do kierowania pojazdem, stwarza niebezpieczeństwo na drodze, za co może zostać ukarana mandatem do 500 zł (lub 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu) oraz długoletnim zakazem prowadzenia.