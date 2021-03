Śląskie. Pokazał "brytyjskie" prawo jazdy. Grozi mu nawet 5 lat więzienia

Policjanci z drogówki chcieli sprawdzić legalność pojazdu i dokumentów. 30-letni kierowca okazał brytyjskie prawo jazdy. Jego wygląd od razu wzbudził wątpliwości policjanta, co do autentyczności dokumentu.

- Na początku rozmowy kierowca uparcie twierdził, że prawo jazdy jest prawdziwe, a on legalnie zdał egzamin w Wielkiej Brytanii. Doświadczeni stróże prawa nie zdali się zwieść i już po chwili kierowca przyznał się, że jest to fałszywy dokument zakupiony przez internet – podały służby prasowe śląskiej policji .

Policjanci przypominają: osoba, która nigdy nie zdała egzaminu i nie uzyskała uprawnień do kierowania pojazdem, stwarza niebezpieczeństwo na drodze, za co może zostać ukarana mandatem do 500 zł (lub 5 tys. zł, jeśli sprawa trafi do sądu) oraz długoletnim zakazem prowadzenia.