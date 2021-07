Śląskie. Tragedia nad zalewem w Rogoźniku. Nie żyje mężczyzna

Śląskie. Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą

Policja przestrzega przed lekceważeniem wody i przecenianiem swoich umiejętności. By bezpiecznie wypoczywać nad wodą zaleca: wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli, stosuj się do regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika, nie skacz do nieznanej i płytkiej wody, nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem, do wody najlepiej wchodzić w grupie , po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz.