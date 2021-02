Śląskie. Szczepienia na COVID. Od poniedziałku drugi etap zapisów opiekunów w żłobkach

Chętni do szczepienia pracownicy muszą jedynie poinformować o tym dyrektora placówki, który dopełnia wszelkich formalności. Zgłoszenia obejmują pracowników do 65. roku życia.

Druga tura zapisów na szczepienia rozpocznie się 15 lutego i potrwa do czwartku, 18 lutego. Do szczepień zgłaszać się mogą opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie oraz pracownicy placówek pieczy zastępczej.

Śląskie. Szczepienia na COVID. Zgłoszeń dokonuje dyrektor placówki

Zgłoszeń do szczepień dyrektor placówki dokonuje za pośrednictwem formularza. Zgłoszenia obejmują pracowników do 65 roku życia. Pracodawca ustala też termin oraz miejsce szczepienia.

Śląskie. Szczepienia opiekunów w żłobkach

– Wszystkim pracownikom zgłaszającym się na szczepienia i dyrektorom placówek, którzy w ostatnich dniach dopełnili formalności rejestracji na szczepienia bardzo za to dziękuje. To dowód na państwa odpowiedzialność i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo maluchów, nad którymi sprawujecie państwo opiekę. Te osoby, które do tej pory nie zgłosiły się na szczepienia, od poniedziałku będą miały ponownie taką możliwość. Gorąco do tego zachęcam – mówi Marlena Maląg.