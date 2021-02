500 plus 2021. Chcesz otrzymywać świadczenie? Musisz złożyć nowy wniosek

500 plus 2021. Od poniedziałku 1 lutego rodzice mogą składać wnioski "500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Można to zrobić na 3 sposoby - za pośrednictwem bankowości elektronicznej, przez serwis PUE ZUS lub portal Empatia. Złożenie wniosku "500 plus" tradycyjną metodą możliwe będzie od 1 kwietnia.

500 plus 2021. Od 1 lutego można składać nowe wnioski

W 2021 roku rodzice, którzy chcą otrzymywać "500 plus", koniecznie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Prawo do otrzymania świadczenia będzie ustalone na okres: od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Wnioski można składać od poniedziałku 1 lutego. Rodzice mogą zrobić to drogą elektroniczną. Mają 3 możliwości - portal Empatia, serwis PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Osoby, które do 30 kwietnia złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, świadczenia za czerwiec będą miały przyznany i wypłacone najpóźniej do 30 czerwca.

Świadczenie "500 plus" przysługuje od narodzin pociechy do ukończenia przez nią 18. roku życia. Przysługuje one dzieciom przebywającym w rodzinach, a także tym w pieczy zastępczej.

Złożenie wniosku metodą tradycyjną możliwe będzie od 1 kwietnia. Wtedy też rodzic lub opiekun prawy będzie mógł wybrać się do urzędu. Wnioski będzie można złożyć także za pośrednictwem poczty.

Bardzo ważne jest to, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje przyznanie świadczenia i wypłacenie je z wyrównaniem od 1 czerwca.

Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej przekazała, że od początku trwania programu "500 plus" do rodzin trafiło łącznie 134,4 mld zł.

- Świadczenie przysługuje od narodzin aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Oznacza to w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko - przekazała Maląg.

