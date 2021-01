500 plus

500 plus. Zmiany w programie, niektórzy mogą stracić pieniądze

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła zmiany jakie obejmą w tym roku program "Rodzina 500 plus". Choć są one kosmetyczne, to rodzice powinni się z nimi szybko zaznajomić. W przeciwnym razie mogą nie otrzymać części należnych im pieniędzy.

Share

W 2021 roku program "Rodzina 500 plus" przejdzie zmiany Źródło: East News