Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka? Ministerstwo bierze to pod uwagę

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zastanawia się nad kolejnymi rozwiązaniami, które mogłyby zachęcić Polaków do rodzenia i posiadania dzieci. W ubiegłym tygodniu szefowa resortu Marlena Maląg poinformowała, że resort pracuje nad nową strategią demograficzną, która ma wyznaczyć kierunki dalszego wsparcia rodzin, tak by można było odwrócić negatywne trendy demograficzne.

Money. To się liczy

Program 500 plus bez waloryzacji

500 plus od momentu wprowadzania programu nie było waloryzowane, w związku z czym realnie straciło na wartości z powodu inflacji. W 2016 roku 500 plus było warte tytułowe 500zł. W 2020 roku wartość świadczenia spadła realnie do 454 zł, co odbija się na sytuacji osób korzystających ze wsparcia na dzieci.