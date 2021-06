Śląskie. Remonty na torach, korekta rozkładu jazdy

Przez cały okres trwania letniego rozkładu jazdy kontynuowane będą prace na linii kolejowej do Wisły Głębiec (S6). Oznacza to wstrzymanie ruchu od Skoczowa do Głębiec. Zamiast odwołanych pociągów będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa - w dwóch relacjach: linia ekspresowa w relacji Skoczów – Wisła Głębce, a linia zwykła między Skoczowem i Goleszowem.