Śląskie. Proces małżeństwa oskarżonego o zabicie kilkutygodniowego syna. Jest decyzja

Ruda Śląska. Ojciec znęcał się nad noworodkiem, matka nie reagowała

Victor urodził się 18 czerwca 2020 r. Pięć dni później został przewieziony ze szpitala do domu. Według gliwickiej prokuratury, ojciec znęcał się nad noworodkiem: gdy dziecko płakało, głośno krzyczał do niego, szarpał jego rękami i nogami, rzucał nim z wysokości do łóżeczka, gwałtowne potrząsał i z dużą siłą przyciskał nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując u Victora poważne obrażenia.