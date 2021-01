Gliwice. Akt oskarżenia gotowy, staną przed sądem za zabójstwo syna

Victor urodził się 18 czerwca 2020 r. Pięć dni później został przewieziony do domu. - Ojciec dziecka znęcał się nad noworodkiem: gdy dziecko płakało, głośno krzyczał do niego, szarpał jego kończynami, wielokrotnie, działając z dużą siłą rzucał nim z wysokości do łóżeczka i na łóżko, mocno ściskał jego klatkę piersiową, gwałtownie nim potrząsał, z dużą siłą przyciskał nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując swoim działaniem poważne obrażenia - opisuje prokuratura.