Częstochowa. Ukrywała się ponad rok, wpadła w Niemczech

Mieszkanka Częstochowy zatrzymana w samochodzie

Częstochowscy spece od odnajdowania przestępców, po kilku tygodniach od wszczęcia poszukiwań, na trop 25-latki natrafili w Holandii. Tam kobieta miała się ukrywać. Dzięki ich informacjom kobietę namierzyli funkcjonariusze z Niemiec. Pod koniec października zatrzymali ją gdy jechała samochodem do Polski. Została zatrzymana i w areszcie czekała na ekstradycję do Polski. Jak poinformowali w piątek policjanci, w ubiegłym tygodniu została przekazana stronie polskiej. Od razu trafiła do zakładu karnego. Spędzi w nim najbliższe 2,5 roku.