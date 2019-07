Gdańsk. Polsko-włoskie patrole policyjne. "Turyści są zaskoczeni"

Ulice Gdańska patrolują nie tylko Polacy. Pomagają im policjanci z Włoch i Niemiec. – Największą pomocą jest komunikacja z turystami z zagranicy, których nie brakuje, a z którymi nie zawsze możemy się porozumieć – podkreślają gdańscy funkcjonariusze.

Policjanci mogą liczyć na pomoc swoich zagranicznych kolegów w lipcu. – Włosi trafili do komendy w Śródmieściu, więc można ich spotkać na najbardziej ruchliwych ulicach gdańskiego Starego Miasta – powiedziała WP rzeczniczka gdańskiej policji asp. Karina Kamińska.

Gdańsk. Język (nie)migowy i dobry PR dla miasta

Policjanci z Włoch i Niemiec przyjechali do Polski na praktyki, w ramach wymiany zawartej między Komendą Główną Policji i jej zagranicznymi odpowiednikami. To, że trafili do Gdańska w szczycie sezonu urlopowego nie jest przypadkiem.