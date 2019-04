Prokuratura nokautuje lichwiarzy mieszkaniowych z Trójmiasta. Tysiące pokrzywdzonych

26 podejrzanych, w tym 7 notariuszy, 274 zarzuty popełnienia przestępstwa, ustalenie ok. 1000 pokrzywdzonych na kwotę ponad 32 mln zł – to aktualny bilans śledztwa, prowadzonego przez prokuraturę w sprawie tzw. lichwiarzy mieszkaniowych z Trójmiasta.

Po tym, jak Ministrem Sprawiedliwości-Prokuratorem Generalnym został Zbigniew Ziobro, polecił zbadać okoliczności tych umorzeń i działań lichwiarzy. Rozpoczęto badanie ksiąg wieczystych, akt postępowań cywilnych, komorniczych itd. Przeanalizowano ok. 1400 aktów notarialnych, dotyczących ok. tysiąca nieruchomości.

- Materiał dowodowy zebrany został w 700 tomach akt, a przedmiot postępowania obejmuje blisko 1000 wątków – mówi Teresa Rutkowska-Szmydyńska, Prokurator Regionalny w Gdańsku. – Ustaliliśmy, że zostało pokrzywdzonych ok. 1000 osób. Do prokuratury wciąż zgłaszają się kolejni. Apelujemy do tych wszystkich, którzy dotąd się nie zgłosili, a padli ofiarą takiego rodzaju przestępstwa w latach 2015-17 w Trójmieście, o złożenie zawiadomienia. Pozwoli to na szybsze zgromadzenie całości dowodów i szybsze osądzenie winnych – dodaje.