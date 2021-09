Śląskie. Pogoda na środę. Co nas czeka pierwszego dnia jesieni?

Śląskie. Pogoda na środę. Chłodni w górach

Chłodno zrobiło się w Beskidach. Na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej temperatura rano wynosiła zaledwie kilka stopni Celsjusza. We wtorek partie szczytowe Babiej Góry zabieliły się. - To jeszcze nie śnieg a szron. Krzewy oblepiła szadź. Wygląda to przepięknie, ale wkrótce zapewne zniknie – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.