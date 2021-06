Śląskie. Nowe kierunki z Pyrzowic. Zobacz dokąd polecimy zimą?

Pierwszy lot do Varadero na Kubie zaplanowano na 6 listopada. Kierunek ma być obsługiwany co tydzień do 19 marca 2022 r. Natomiast 8 listopada zainaugurowane zostaną loty z Pyrzowic do Tajlandii, dostępne od tej pory co tydzień do 21 marca przyszłego roku. Nowe bezpośrednie połączenia czarterowe będą obsługiwane za pomocą bazującego w Pyrzowicach Boeinga 787-8 Dreamliner PLL LOT.