Śląskie. Nowe karetki, mają najnowocześniejsze respiratory

To już kolejne żółte ambulanse, które w ostatnim czasie pojawiły się na ulicach śląskich miast. Pierwsze zostały oddane do użytku w grudniu 2020 r. Kosztowały 4,4 mln zł, ich zakup również sfinansowała Unia Europejska. Obecnie WPR w Katowicach przygotowuje się do zakupu 7 kolejnych karetek.