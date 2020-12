Rybnik. Przez awarię bramki karetka nie mogła dotrzeć do pacjenta, 74-latek nie żyje

Do tego zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Rybniku przy ulicy Kominka. Wezwani medycy nie mogli dotrzeć do pacjenta, gdyż awarii uległa brama wjazdowa - przekazał serwis rybnik.com.pl.

Zobacz też: Dr Paweł Grzesiowski: nie pozwolę, by zmarnowało się choć pół szczepionki

Rybnik. Służby chcą wyjaśnienia sprawy

- Mama otwierała pilotem, sąsiedzi pomagali, niestety nic. Ratownicy ze sprzętem ciężkim wbiegli i ratowaliśmy ojca, później zadzwoniłam po strażaków. Ogromne podziękowania za siłę i walkę i ofiarność dla ratowników i strażaków, którzy pomagali do końca. Niestety, czas to życie, zabrakło go - powiedziała w rozmowie z serwisem rybnik.com.pl pani Daria, córka zmarłego.