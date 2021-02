Śląskie. Narciarze na stokach w Wiśle. Kolejek nie było, lekki korek na drodze

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od 12 lutego warunkowo zostały otwarte baseny, korty tenisowe, stoki narciarskie i zewnętrzne boiska. Nowe wytyczne związane z pandemią koronawirusa obowiązują do 28 lutego.

Większość wiślańskich stoków narciarskich była w sobotę przed południem obłożona, nie było jednak większych kolejek do wyciągów. W najbliższym centrum miasta kompleksie "Skolnity" na główny wyciąg kanapowy można było podjechać praktycznie od razu ze stoku, podobnie na kanapę i orczyki oddalonego od miasta kompleksu "Soszów".

Pani Anna z Katowic postanowiła zaplanować sobie i dzieciom weekend na nartach – od piątku do niedzieli - zaraz po ogłoszeniu, że będzie to możliwe. W ub. sobotę zarezerwowała ostatnie wolne miejsca w stacji narciarskiej "Soszów", dysponującej kilkudziesięcioma takimi miejscami. - Zależało mi, by być przy stoku, nie dojeżdżać – powiedziała PAP.