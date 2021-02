Mazowsze. Poziom Wisły przekroczył stan alarmowy

Poważne problemy mieli mieszkańcy Płocka we wtorek, gdy Wisła wlała się na bulwary im. Górnickiego w rejonie ul. Rybaki i portu jachtowego klubu Morka. Ul. Rybaki i ul. Kawieckiego ze względów bezpieczeństwa zostały do odwołania całkowicie zamknięte dla ruchu. Przed zalaniem budynki zostały tam zabezpieczone przez służby miejskie, Państwową Straż Pożarną i żołnierzy WOT.

We wtorek ogłoszono ewakuację do tymczasowego miejsca schronienia w internacie. Trafiło tam ostatecznie kilka osób. Większość ewakuowanych z ul. Gmury, ok. 100 osób, udała się do swych rodzin. Na razie mieszkańcy ci nie mogą wrócić do swoich domów.