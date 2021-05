Śląskie. Marszałek województwa śląskiego z uznaniem o Polskim Ładzie

- To zawsze jest potrzebne, a szczególnie w regionie, który będzie przechodził tę transformację bardzo mocno. Jako zarząd województwa oceniamy ten program bardzo pozytywnie. Będziemy zachęcać parlamentarzystów do tego, aby jak najszybciej te mechanizmy wprowadzać z prostej przyczyny – naszym mieszkańcom będzie żyło się lepiej, będą mieli więcej środków finansowych w swoich kieszeniach – dodał marszałek, który cieszy się z zapowiadanego zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. - Nasz system mimo wpompowania dziesiątków miliardów złotych nadal tych środków potrzebuje, w różnych obszarach: infrastrukturalnych, inwestycyjnych, płacowych. My to dobrze rozumiemy, znamy to z drugiej strony, a więc zwiększenia nakładów do 7 proc. PKB w ciągu najbliższych lat to są konkretne miliardy dla woj. śląskiego, konkretne kwoty - podkreślił Chełstowski.