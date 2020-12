Śląskie. Kwarantanna narodowa. Idziemy na dno jak Titanic. Branża turystyczna zaprotestowała

W Szczyrku akcję rozpoczęło w czwartek 17 obiektów, ale – jak powiedział prezes SIG Mirosław Bator – uczestników sukcesywnie przybywa. - To pensjonaty, hotele, restauracje, domki do wynajęcia. Wystawiają banery swojego pomysłu lub ogólne – dodał. Protest skończy się w sobotę ogólnopolskim protestem Porozumienia Ziem Górskich.

„No to mamy pozamiatane. Bez mrugnięcia okiem, bez słowa "przepraszam" czy "przykro nam", minister zdrowia ogłosił upadek tysięcy firm, pozbawiając setki tysięcy ludzi pracy. Zamknął hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, restauracje, bary i wszystko, co było bezpieczne i nigdy nie udowodniono, że są to strefy najbardziej zagrożone wirusem. Do tego doszły jeszcze wyciągi i stoki narciarskie. (...) Turystyka stała się kolejną ofiarą jakiegoś niezrozumiałego tańca, rodem z Titanica. Idziemy na dno. A za nami pójdzie cała rzesza firm około turystycznych, transportowych, sprzątających, pamiątkowych, wypożyczalni, instruktorów, itd, itd.