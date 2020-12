Śląskie. Koronawirus. Biskup bielsko-żywiecki apeluje o oddawanie osocza

Ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel zaapelował do wiernych, którzy zostali wyleczeni z Covid-19, by oddawali osocze. Duchowny nazwał to "adwentowym czynem miłości".

