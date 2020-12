Wuhan: Rok po wybuchu pandemii nie ma tam już prawie żadnych restrykcji

Prawie wszyscy mieszkańcy miasta zostali co najmniej raz przebadani na obecność koronawirusa w ramach rządowego programu. Ludzie w Wuhan mają jednak świadomość, że wirus wciąż może wrócić do miasta, szczególnie w okresie zimowym.

Wuhan. W metrze wciąż obowiązkowe maseczki

Większość osób w miejscach publicznych nadal zakłada maseczki ochronne. W dalszym ciągu są one obowiązkowe w komunikacji miejskiej - metrze i autobusach. Przy wejściach na osiedla i do niektórych budynków wciąż znajdują się pomieszczenia do kontroli i pomiarów temperatury.