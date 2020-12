Koronawirus. Poseł Lewicy chce od Kościoła 100 mln na walkę z pandemią

Poseł Lewicy Maciej Kopiec napisał do hierarchów kościelnych list, w którym wzywa Kościół do przekazania 100 milionów złotych na walkę z pandemią. Poza polskimi duchownymi list ma trafić również do papieża Franciszka.

Koronawirus. Poseł Lewicy chce od Kościoła 100 mln na walkę z pandemią (PAP, Fot: Piotr Nowak)