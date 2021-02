Śląskie. Konkurs na ścieżkę turystyczną promującą Jastrzębie-Zdrój. Ku pamięci 1980 roku

Kolejne punkty trasy mają prezentować m.in. powstawanie Jastrzębia-Zdroju, budowę kolejnych kopalń, napływ do miasta mieszkańców oraz górnicze strajki, zwieńczone 3 września 1980 r. podpisaniem porozumienia robotników z władzami PRL - trzeciego, po gdańskim i szczecińskim.

"Prócz tego anegdoty, historie mieszkańców, opowieści dotyczące czasów PRL-u i wszystko to, co zdaniem uczestników pozwoli najpełniej i najciekawiej pokazać ten element historii naszego miasta" – sugeruje jastrzębski magistrat.

- To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju 40 lat temu napisaliśmy niezwykle ważny rozdział historii kraju. To tradycja, o której chcemy przypominać - zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i całej Polski. Liczę na kreatywność naszych mieszkańców i pasjonatów historii. Z całego serca zachęcam do udziału w konkursie - powiedziała prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.