Śląskie. Koniec utrudnień po wypadkach na autostradzie A4 w pobliżu Sośnicy

Utrudnienia po dwóch zderzeniach, do których doszło we wtorek na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica, zakończyły się – podali we wtorek wieczorem policjanci.

Share

Śląskie. We wtorek na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica doszło do dwóch zderzeń. Źródło: Facebook , Fot: Gliwickie Drogi